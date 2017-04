En Ecosse, un musulman assassiné après avoir souhaité « joyeuses Pâques » aux chrétiens

La profonde émotion qui s’est emparée du quartier de Shawlands, au sud de la métropole écossaise où il vivait, s’est teintée de vive inquiétude lorsque la police a affirmé qu’elle considérait les faits comme «liés à des préjugés religieux». L’enquête a abouti à l’arrestation d’un homme de 32 ans, Tanveer Ahmed, originaire de Bradford (nord de l’Angleterre) que les autorités ont qualifié, comme la victime, de «musulman», et qui doit comparaître le 5avril devant un tribunal.



Si la police écossaise ne fait état d’aucun mobile précis, le lien entre le message d’amitié aux chrétiens et le meurtre est dans tous les esprits. Car Asad Shah n’était pas un musulman ordinaire: il était membre de la minorité ahmadie, qui professe la tolérance religieuse, la réforme de l’islam, et voue un culte particulier à Jésus.



Appels au meurtre des ahmadis



Selon le quotidien écossais Daily Record, les précédents messages vidéos de paix postés en ligne par l’épicier avaient été détournés et rediffusés en novembre2014 sous le titre «Asad Shah, faux prophète» par un groupe de musulmans militant précisément contre l’ahmadisme. Des messages se réjouissant de la mort du commerçant ont d’ailleurs été postés sur la page Facebook de la Khatme Nubuwhat Academy, un mouvement dont l’objet est la dénonciation des ahmadis comme «apostats» et «infidèles». Plusieurs médias britanniques ont rapporté dans le passé que cette association, basée à Londres, avait diffusé des brochures appelant au meurtre de ces derniers.



Présente surtout au Pakistan, en Inde et au Nigeria, la secte des ahmadis est un mouvement réformiste musulman dont le fondateur, Mirza Ghulam Ahmad, qui vivait à la fin du XIXesiècle au Penjab, se présente comme un prophète chargé par Allah de restaurer l’islam dans sa pureté et de faire cesser toute guerre de religion. Cette croyance en un nouveau prophète les fait considérer comme des hérétiques par les musulmans orthodoxes, qui les persécutent dans plusieurs pays. Le siège de la secte se trouve à Londres depuis que ses responsables ont été expulsés du Pakistan en1984, lorsqu’une loi a interdit aux ahmadis de se dénommer «musulmans».



A Glasgow, Asad Shah était membre actif de ce mouvement, dont quelque 500 musulmans se réclament en Ecosse. Sur une vidéo qu’il avait lui-même diffusée, on voit le commerçant barbu, coiffé d’un calot grenat, prier pour «l’humanité entière», devant les rayonnages de médicaments de son magasin. «Suivons le vrai chemin du bien-aimé Jésus-Christ et parvenons au succès dans les deux mondes», enjoignait son ultime message pascal.



«Comportement criminel odieux et inacceptable»



Des gerbes de fleurs et des bougies parsèment désormais la scène du crime, tandis que les responsables musulmans de Glasgow ont appelé au calme et à la solidarité. «Ce type de comportement criminel est odieux et inacceptable», ont condamné les responsables de la mosquée centrale de Glasgow. «Il n’y a pas de «si» ou de «mais», ne vivons pas dans le déni. Le cancer du sectarisme doit être éradiqué partout, y compris chez les musulmans», a déclaré Humza Yousaf, ministre de l’Europe de l’exécutif d’Edimbourg, qui est présenté comme «le seul ministre musulman» du gouvernement écossais.



«Le cancer du sectarisme doit être éradiqué partout, y compris chez les musulmans»



Nicola Sturgeon, la première ministre d’Ecosse, a assisté à l’une des veillées funèbres organisées à Glasgow conjointement par des musulmans et des chrétiens qui se définissent sur Twitter sous le mot-clé #thisisnotwhoweare («ce n’est pas ce que nous sommes»). Plus de 400 personnes y ont assisté vendredi soir. La popularité du commerçant, unanimement décrit comme serviable et pacifique, s’est aussi manifestée par une collecte sur Internet qui, mercredi 30mars, avait rapporté 102000livres sterling (129000euros). L’un des contributeurs déplore l’«ironie de cette tragédie», «la mort d’un homme qui aimait tout le monde au-delà de la religion et qui semble avoir été assassiné à cause d’elle».



Asad Shah avait immigré du Pakistan dans les années 1990, mais il semble que, comme bien des musulmans, il se considérait comme écossais. Pour sa page d’accueil sur Facebook, il avait choisi un panneau routier bleu et blanc – les couleurs de la province – souhaitant «bienvenue en Ecosse».

