Liste commune avec l’Apr aux législatives : Tanor Dieng confirme

Le secrétaire général du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, confirme l’idée selon laquelle le Ps fera liste commune avec le parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr). Il l’a fait savoir à l’émission Point de vue sur la Rts dont il était l’invité ce dimanche. A l’en croire, seul un accident de parcours pourrait empêcher cette jonction entre les deux formations politiques alliées.

«Il faut continuer la discussion. Si on s’entend sur des choses, c’est bien. Si on ne s’entend pas, il va falloir faire en sorte de s’entendre pour pouvoir former une coalition victorieuse en direction des législatives», déclare-t-il.