RÉFÉRENDUM - Les chiffres de la contradiction : 12 381 bureaux de vote selon la Dge, 13 094 selon le ministère

Le ministère de l’intérieur est invité à revoir ses propres chiffres sur le référendum. Notamment sur le nombre de bureaux de vote déclaré avant le référendum et celui déclaré après le scrutin. Le journaliste Momar Mbaye, invité de Baye Oumar Guèye, dans l’émission ‘’Objection’’ de la radio Sud Fm, ce dimanche 28 mars 2016, a relevé quelques différences sur ces chiffres qui, de son point de vue, ne correspondent pas. M. Mbaye de renvoyer le ministère de l’Intérieur à ses propres chiffres. Il rappelle que les bureaux de vote étaient de 12 381, avant de passer à 13 094, à l’annonce des résultats.

Ce qui fait, selon lui, une différence de 713 bureaux de vote. D’où proviennent ces 713 bureaux ?, s’est-il interrogé, d’ailleurs. En effet, face à la presse le 8 mars dernier, le directeur général des élections (Dge), Tanor Thiendella Fall, déclarait : «Les Sénégalais répartis dans 12 381 bureaux de vote répondront le 20 mars par "Oui" ou par "Non" au projet de la réforme constitutionnelle déclinée en 15 points».

Un chiffre qui passe à la hausse au lendemain du scrutin référendaire, lors de la sortie d' Abdoulaye Daouda Diallo qui a fait face à la presse le mardi 22 mars 2016. «Pour cette élection référendaire, organisée le 20 mars dernier, 13 094 bureaux de vote ont été ouverts, au niveau national et à l’étranger», confiait le ministre de l’Intérieur.

SENEWEb