Thiès : Serigne Sidy Mokhtar Mbacké dépêche Cheikh Bass chez les « Baye Fall »

Il a été dépêché par Serigne Sidy Mokhtar Mbacké à Darou Baïré chez Serigne Amdy Khady Fall, pour lui transmettre un message. Le même message a été transmis à Serigne Cheikh Rokhaya Fall, plus connu sous le nom de Cheikh Ndiguël Fall, chez lui au quartier Médina Fall de Thiès. Selon nos sources, ces rencontres ont eu lieu en tête à tête et le contenu des messages sera connu dans les prochains jours.

Serigne Bassirou Abdou Khadre qui était accompagné d’une forte délégation composée, entre autres, de Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, Serigne Fallou Mbacké de Darou Mouhty et de Serigne Amdy Bousso de la grande mosquée de Touba, a également rendu visite à Serigne Saliou Touré, représentant du khalife des mourides à Thiès.

